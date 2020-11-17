شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضغط على الأهلى من أجل تجديد إعارة صفقة "كامبوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضغط مسئولو نادي سموحة على نظرائهم بالأهلى من أجل تجديد إعارة محمد عبد المنعم "كامبوس" مدافع الفريق الأحمر لمدة موسم آخر مع الموج الأزرق بعد نجاحه فى تجربته الأولى مع الفريق الموسم الماضى، ومشاركته بشكل أساسى، وهو ما جعل أحمد سامى المدير الفنى للفريق يطالب بتجديد الإعارة، خاصة أن اللاعب ما زال صغير السن وسيشارك مع الفريق السكندرى بشكل أساسى.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى لسموحة، بقيادة أحمد سامى، فسخ التعاقد مع أحمد ربيع الشيخ حارس مرمى الفريق بالتراضى بعد التعاقد مع محمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب، بعدما لفت الأنظار خلال فترة إعارته لطنطا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويمتلك سموحة حالياً أربعة حراس وهم الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور ومحمد أشرف، واقترب الحارس الثانى من الرحيل لرغبته للمشاركة بشكل أساسى مع إحدى الفرق أملا فى الانضمام لصفوف المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021.