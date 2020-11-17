شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو لوزير الرياضة: لماذا لم تعاتب محمد صلاح؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عتابا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسبب محمد صلاح لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي.
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: اريد تفسيرا وتبريرا من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عن عدم توجيه اللوم لمحمد صلاح لذهابه لفرح شقيقه الذي تسبب في اصابته بكورونا وفقدان المنتخب لجهوده في المهمة الوطنية التي حضر إلى مصر خصيصا من اجلها.
واكد ميدو أنه اكثر المدافعين عن وزير الرياضة واكثر إعلامي يشيد بأدائه لكن سيادة الوزير لماذا لم يعاتب على محمد صلاح اهماله بهذا التصرف غير المسؤول؟
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الوضع في مصر
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اصابات
111,009
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تعافي
101,179
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وفيات
6,465
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