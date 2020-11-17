شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: «الناس بره بتضحك علينا بسبب صلاح والمركب هتغرق بينا كلنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق هجوما لاذعا على المسؤولين عن الرياضة المصرية بسبب خوفهم من محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية في برنامج أوضة اللبس :«كان يجب على عمرو الجنايني، وأعضاء اللجنة الخماسية، وحسام البدري، ومحمد بركات ووزارة الرياضة توجيه عِتاب صريح لمحمد صلاح عقب حضوره لفرح أخيه وإصابته بالكورونا،»الناس بره بتضحك علينا«.. ولو استمر الوضع على ما هو عليه»المركب هتغرق بينا كلنا. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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