شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو لعضو اللجنة الخماسية:«أسف مش فاكر اسمك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعتذر أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق لسحر عبدالحق عضو الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بشكل مؤقت بسبب نسيان اسمها على الهواء خلال توجيه اللوم لأعضاء اللجنة الخماسية بسبب خوفهم من محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر وعدم عتابهم عليه لذهابه لفرح شقيقه رغم انه حضر إلى القاهرة من أجل مهمة وطنية وقومية مع المنتخب .

واستعرض ميدو خلال تقديمه خلقه الاثنين من برنامجه التليفزيوني اوضة اللبس اسماء اللجنة الخماسية الجنايني وفضل وجمال محمد على واحمد عبدالله ثم قال:«والعضو الخامس اللي معاهم في اللجنة فكروني يا جماعة باسمه لاني مش فكره»

وقام فريق إعداد ميدو بإبلاغه باسم الدكتور سحر عبدالحق فقدم ميدو اعتذاره لها على الهواء قائلا: معلش واسف اني نسيت اسمك«

واكد ان سحر عبدالحق قامة نسائية مرموقة لها كل الاحترام والتقدير لكنه فقط نسي اسمها .