شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتحدى عمرو أديب «بيبو هيشيل الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الإعلامي عمرو أديب في تحدي مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية حول مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا. وكتب أديب عبر تويتر في رسالة لتركي آل الشيخ:«عمرى ما كنت متاكد من نتيحه ماتش زي الماتش اللي جاي مين يقف قدام الونش وطارق حامد وشيكابالا وزيزو وكريستيانو مصر مصطفى محمد وبن شرقى. فرقه فنانين معاليك». ورد آل الشيخ على أديب قائلاَ:«النسر إلى على الفنله ... و٧٠ مليون دمهم احمر». وأضاف: «ده في الاحلام ... الفنله الحمراء في الملعب بمن حضر ... السر في الشعار والجمهور ... وحتطلع في برنامجك يوم ٢٧ ان شالله وبيبو صورته مع الكاس وحيكون الضغط عندك مش مزبوط يومها». الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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