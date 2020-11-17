عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرزهم صلاح والنني.. كورونا فيروس النجوم في التوقف الدولي

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

الخليج 365

تعرض عدد من نجوم كرة القدم حول العالم للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال فترة التوقف الدولية الحالية.



وتواصل الموجة الثانية من فيروس كورونا الانتشار بصورة واسعة حول العالم، حتى أنها تسببت في حالات إغلاق بعدد من الدول.

كورونا تسبب أيضا في تأجيل عدة مباريات لبعض المنتخبات في فترة التوقف الدولية بسبب إجراءات الحجر الصحي الصارمة التي تتبعها بعض الحكومات، كما حدث مع منتخب النرويج.

عدد من اللاعبين تعرضوا للإصابة بكورونا خلال فترة التوقف الحالية أبرزهم الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومواطنه محمد النني لاعب خط وسط أرسنال.

إصابة صلاح بكورونا أبعدته عن مواجهتي منتخب مصر ضد توجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا، بينما سيغيب النني عن موقعة توجو الثانية التي تقام مساء الثلاثاء، بعدما شارك في مباراة المنتخبين يوم السبت الماضي.

وتعرض الأوروجواياني لويس سواريز للإصابة خلال تواجده مع معسكر منتخب بلاده، ليغيب عن مواجهة البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، فضلا عن مباراة فريقه أتلتيكو مدريد ضد ناديه السابق برشلونة في الدوري الإسباني.

الأيرلندي مات دوهيرتي ظهير أيمن توتنهام الإنجليزي تعرض أيضا الإثنين للإصابة بكورونا خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده، وهو نفس ما حدث مع الصربي لوكا ميليفويفيتش مدافع كريستال بالاس.