شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر استدعاء "عيد" من منتخب الشباب بعد إصابة حازم إمام بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، الاكتفاء باستدعاء أحمد عيد، ظهير الفريق الصاعد، من منتخب الشباب، وذلك لتدعيم الجبهة اليمنى في المواجهة المقبلة أمام نادي مصر، التي ستقام يوم السبت القادم، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، خاصة بعد إصابة حازم إمام، ظهير الفريق، بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة مما يهدد تواجده في اللقاء المقبل لذا قرر الجهاز الفني استدعاء عيد من أجل تجهيزه لقيادة الجبهة اليمنى في المواجهة القادمة بالكأس، وسيكتفى جهاز الفريق الأبيض باستدعاء عيد من منتخب الشباب بعدما كانت هناك نية لاستدعاء جميع لاعبى الفريق المتواجدين في منتخب الشباب وهم أسامة فيصل وياسين مرعى وحسام أشرف، إلا إنه تقرر الاكتفاء باستدعاء أحمد عيد لتعويض غياب حازم إمام.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر فيما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة نهائى كأس مصر، يوم 5 ديسمبر المقبل، باستاد القاهرة الدولى، فى الثامنة مساءً، بعدما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتيّ نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سى مصر يوم 1 ديسمبر فى الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة فى نفس اليوم الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش فى السويس.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك عقب لقاء نادى مصر، المباراة المرتقبة مع الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.