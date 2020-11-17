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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا
موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا حيث يقام نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي و الزمالك في التاسعة مساء يوم 27 من نوفمبر الجاري.
موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا حيث تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.
موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا
سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.
مران الزمالك .. برنامج خاص لعبد الله جمعة فى التدريبات
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا خاصا لعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق خلال المران اليوم ركز على الناحية البدنية.
وأشرف مدحت عبد الهادي المدرب العام على البرنامج المحدد للاعب لتجهيزه للمرحلة القادمة.
وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران اليوم.
واتفق باتشيكو مع جهازه على البرنامج في الفترة القادمة والاستعداد سواء لبطولة كأس مصر أو نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي والمقرر له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
وكان المدرب البرتغالي قد وصل القاهرة أمس بعد الإجازة التي حصل عليها مؤخرا.
ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر فيما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة نهائى كأس مصر، يوم 5 ديسمبر المقبل، باستاد القاهرة الدولى، فى الثامنة مساءً، بعدما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتيّ نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سى مصر يوم 1 ديسمبر فى الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة فى نفس اليوم الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش فى السويس.
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