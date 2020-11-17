موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى والبرازيل اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل يدخل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب،مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلى على ستاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية.





موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى والبرازيل



تقام مباراة منتخب مصر الأوليمبى والبرازيل فى تمام التاسعة مساء اليوم، وافتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على ستاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط.

وأسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري، عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصرى زيه الأساسي أحمر -أبيض- أسود في لقائه امام البرازيل باستاد القاهرة على أن يرتدى المنخب البرازيلي زيه التقليدى الأصفر والأزرق.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبى والبرازيل

تذاع مباراة منتخب مصر الأوليمبى والبرازيل على قناة اون تايم سبورت 1 المفتوحة.