زد يكشف سبب عدم إتمام التعاقد مع عصام الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد دياب، العضو المنتدب لنادي "إف سي زد"، أسباب توقف مفاوضات التعاقد مع عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر من أجل العودة لممارسة كرة القدم مجددا رغم إعلان اعتزاله مؤخرا.

وقال دياب، في تصريحات هاتفية لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "اجتمعنا مع عصام الحضري في جلسة بالنادي بعد تفقده للمنشآت والملعب، وكانت هناك احترافية كبيرة وكانت الجلسة فنية بحتة".

وأضاف: "اتفقنا على عدم إتمام التعاقد بسبب ضيف الوقت لأنه ليس كافيا لتفعيل ذلك الارتباط لهذا الموسم، كانت المناقشة فنية وتحدث الطرفان عن كرة القدم فقط، ولم تحدث أي خلافات مالية ولم ننتطرق للأمور المادية إطلاقا".

وتابع: "أشكر عصام الحضري على تفكيره في العودة إلى الملاعب من خلال بوابة زد، الحضري وجهة مشرفة لأي مكان وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".

وأتم دياب قائلا: "مواعيد القيد تسبّبت في ضيق الوقت، بعض اللاعبين في الدوري الممتاز لن يجدون أندية يلعبون لها في الموسم المقبل بسبب غلق باب القيد في الدوري الممتاز (ب) يوم 24 نوفمبر قبل الدوري الممتاز".