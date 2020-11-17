المنتخب الأولمبي بالزي الأساسي في ودية البرازيل اليوم

يرتدي المنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب، الزي الأساسي بالقميص الاحمر والشورت الأبيض والشراب الاسود في ودية البرازيل التي ستقام في التاسعة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بينما يظهر منتخب السامبا بالقميص الاصفر والشورت الازرق والشراب الأبيض.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، طاقم حكام لقاء المنتخب الاولمبي والبرازيل الودي كالتالي: امين عمر حكم ساحة محمود أبو الرجال ويوسف البساطي

مساعدين محمد معروف حكم رابع محمد الصباحي حكم فيديو محمد وفا مساعد حكم فيديو أدى المنتخب الاولمبي مرانه الأخير في السادسة مساء أمس علي ملعب بتروسبورت.

والقى شوقي غريب مدرب المنتخب محاضرة على اللاعبين شرح خلالها طريقة لعب الفريق البرازيلي، ومفاتيح اللعب التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب في المباراة،