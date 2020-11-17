نادي زد يعلن فشل التعاقد مع عصام الحضري

أعلن أحمد دياب العضو المنتدب لنادِ زد، فشل المفاوضات للتعاقد مع عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق.
وكان الحضري كشف أمس الاحد عن تلقيه عرضاً من نادي زد، ويقوم بدراسته حالياً.
وقال دياب خلال تصريحات عبر برنامج أوضةاللبس عبر قناة النهار، " أود أن أوجه الشكر لعصام الحضري، كونه فكر في العودة لكرة القدم مرة أخرى من بوابة نادي زد".
وأضاف " الحضري يمتلك سجلاكبيراً في كرة القدم سواء مع الأندية أو المنتخب، وإضافة لأي نادي".
وأوضح دياب اللسب وراء فشل التعاقد مع الحضري، " الوقت لم يكن كافيا للتعاقد مع الحضري خلال هذا الموسم بسبب ضيق الوقت".
وأتم " فشل التعاقد ليس له أي علاقة بجوانب مالية، ولم نتطرق للجوانب المالية من الأساس".
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