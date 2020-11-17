الاتحاد الآسيوي يتخذ قراره النهائي في قضية النصر السعودي وبرسيبوليس

رفضت لجنة الإستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإستئناف المقدم من نادي النصر السعودي ضد قرار لجنة الانضباط بشأن عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي نادي بيرسبوليس الإيراني خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا والتي انتهت بفوز الفريق الإيراني بركلات الترجيح.

وذكر الاتحاد الآسيوي للعبة عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين، أن استئناف النادي السعودي تم رفضه، مع تأكيد قرار لجنة الإنضباط.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أكد في التاسع من أكتوبر الماضي في بيان رسمي أن لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد اتخذت قرارًا برد الأعتراض المقدم من النصر، بخصوص مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020″.

وتأهل برسبوليس لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على النصر بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1، وبات أول المتأهلين إلى مونديال الأندية 2021، وينتظر الطرف الآخر من شرق آسيا لملاقاته في النهائي.

لكن النصر كان قد قدم احتجاجًا بعدم قانونية تسجيل ومشاركة عدد من لاعبي الفريق الإيراني، قبل أن يتم رفضه.

ويحتل النصر المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد ثلاث نقاط، بعد أن خاض أربع مراحل من المسابقة.