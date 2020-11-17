ديشان يدعو أوليفييه جيرو لترك تشيلسي وإلا تعرض للاستبعاد من فرنسا

حث ديديه ديشان مدرب فرنسا أوليفييه جيرو على تسوية وضعه في تشيلسي من أجل مستقبله مع المنتخب الوطني.

وقال ديشان لمحطة ار.تي.ال الإذاعية الفرنسية قبل مواجهة ضيفه منتخب السويد في دوري الأمم الأوروبية غدًا الثلاثاء “أوليفييه جيرو يعرف خطورة هذا الوضع الذي أتمنى ألا يستمر طويلًا. يتعين عليه أن يكون في موقف آخر قبل مارس”.

وخاض جيرو ثلاث مباريات فقط في الدوري الممتاز هذا الموسم وجلس احتياطيًا أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية يوم السبت.

ونزل في الشوط الثاني في الدقيقة 78 ليحل بدلا من أنتوني مارسيال.

لكن ديشان عبر عن ثقته في جيرو الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي فرنسا برصيد 42 هدفًا من 104 مباريات.

وقال ديشان للصحفيين اليوم الإثنين “لا أعطي نصيحة أبدًا. أعطي رأيًا. وفي النهاية القرار يعود للاعب”.

وتابع “واجه عدة مواقف أصبح من الصعب التعامل معها ولا تصب في مصلحته حاليًا. هل سيبقى الوضع كما هو أم سيتحسن، سنعرف.

“يعرف جيدًا رأيي فيه وفي الأشياء التي فعلها للمنتخب الوطني والأشياء الأخرى التي لا يزال يستطيع القيام بها”.

وتصدرت فرنسا المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات لتتأهل للدور قبل النهائي.