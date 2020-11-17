شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يواجه «توجو» بحثًا عن «الصدارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، نظيره منتخب توجو فى لقاء العودة، ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة للبطولة الإفريقية بالكاميرون 2022، على أرض ملعب استاد كيجيه فى العاصمة التوجولية لومى وكانت

نتيجة مواجهة الذهاب انتهت بفوز المنتخب المصرى بهدف دون رد.

يأمل منتخب الفراعنة الذى يحتل مركز الوصافة فى المجموعة بـ5 نقاط فى تحقيق فوزه الثانى على توجو ذهابا وإيابا لمزاحمة جزر القمر على الصدارة والتى يحتلها برصيد 8 نقاط بعد فوزه على كينيا فى مواجهة العودة فى نفس المجموعة ليتجمد رصيد المنتخب الكينيى عند 3 نقاط فى المركز الثالث، ويحل المنتخب التوجولى رابعا بنقطة واحدة.

ويسعى حسام البدرى لرسم صورة إيجابية عن المنتخب، خاصة أنه رغم الفوز فى مواجهة الذهاب إلا أن الأداء لم يكن مرضيا للجماهير، ورغم ضيق الوقت والاكتفاء بمران واحد فى توجو إلا أن الجهاز الفنى يسعى لمعالجة أخطاء الذهاب، وفى مقدمتها غياب الفاعالية الهجومية وغياب الاختراقات المؤثرة من العمق لضرب التكتلات الدفاعية وعدم قيام ظهيرى الجنب بدورهما الهجومى وهو ما تسبب فى انعزال مصطفى محمد، مهاجم المنتخب عن باقى الفريق، حيث لم يتلق سوى عرضية واحدة سددها فى القائم

ويسعى حسام البدرى لإيجاد حل لأزمة صانع الألعاب، خاصة فى ظل استمرار غياب صلاح بكورونا، وعدم قدرة عبدالله السعيد على صناعة الفارق كعادته بسبب تقدمه فى العمر، وهو ما وضح فى بطئه الشديد فى التحضير ويعول الكثيرون على الجيل الحالى فى استعادة العصر الذهبى للمنتخب الوطنى، وطالب البدرى اللاعبين بأن يكونوا على قدر المسؤولية وإسعاد الجماهير بالفوز أولا وتقديم أداء يليق باسم وتاريخ الفراعنة ثانيا.

ووضح من خلال التدريبات أن الجهاز الفنى سيلعب بخطة هجومية مع الاعتماد على سرعة انطلاقات ظهيرى الجنب ومهارات خط الوسط لخلخلة الدفاعات وإتاحة الفرصة لمصطفى محمد للتسجيل.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب مواجهة اليوم بنفس تشكيل مباراة الذهاب، باستثناء دخول طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، للمشاركة بخط الوسط لتعويض غياب عمرو السولية، لاعب وسط الأهلى، لحصوله على إنذارين، ويشارك أحمد توفيق، لاعب بيراميدز بمركز الظهير الأيمن بدلا من محمد هانى، المصاب بجذع فى الرباط الخارجى للركبة.

على الجانب الآخر، يأمل الفرنسى المخضرم، كلود لوروا، المدير الفنى لتوجو، فى تحقيق مفاجأة فى التصفيات بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة تبقى على حظوظه فى التأهل للبطولة الإفريقية. وقال لوروا: نواجه منتخب مصر فى لقاء العودة، أملا فى الفوز، خاصة أن توجو لم يكن خصما سهلا فى القاهرة وقادرون على تقديم مباراة قوية وإظهار مستوانا الحقيقى، مشيرا إلى أن فريقه تعرض للظلم نتيجة اللعب مجهدا، وأوضح أن طريقة اللعب ستكون مختلفة فى العودة وأنه سيسعى لمعالجة الأخطاء والسيطرة على مفاتيح لعب المنتخب المصرى لإيقاف الخطورة.