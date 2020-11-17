شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: قرار عودة الحضري من الاعتزال في يده.. وأنصح عواد بالرحيل عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادر السيد، حارس منتخب مصر السابق، إن عصام الحضري، مطالب بالتفكير جيدا قبل اتخاذ قراره بالعودة من الاعتزال مجددا.

وأضاف نادر السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،:«قرار اعتزال الكرة هو الأصعب لكل لاعب، وعصام الحضري يرغب في العودة من جديد للعب، وهو وحده من يحدد، هل بإمكانه العودة أم لا».

وعن حراسة مرمى المنتخب، قال :«أبوجبل يقدم مستوى مميزا ولكن ثبات مستوى محمد الشناوي يمنحه الأفضلية في حماية عرين الفراعنة، خلال الفترة المقبلة».

كما تحدث عن حراسة المرى في الزمالك، قائلا :«محمد عواد، حارس مرمى مميز، ولكن الظروف لم تساعده، فوجود 4 حراس قادرين على المشاركة مكلفة للزمالك ولن تفيد فنيا».

وتابع :«عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى بالزمالك، ناجح في إدارة الحراس الأربعة، ولكن لابد من إعادة الحسابات في وجود هذا العدد».

وأتم :«نصيحتي لمحمد عواد، بالرحيل عن الزمالك في الفترة الحالية، والبحث عن ناد آخر».