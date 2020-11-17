شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح بحمل قائدي الأهلي والزمالك كأس إفريقيا في حالة فوز أي فريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اسفر اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن توصية مهمة على هامش اجتماع مبادرة مصر أولا ولا للتعصب بأن يقوم قائدي الأهلي والزمالك بحمل كاس دوري أبطال إفريقيا بغض النظر عن الفائز.

وقال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان هناك اقتراح مهم جدا بان يقوم كابتن الأهلي وكابتن الزمالك برفع كأس البطولة بغض النظر عن فوز أي فريق وهزيمة الآخر.