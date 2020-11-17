شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: يجب أن يظهر محمد بركات «العين الحمرا» في منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، بالمزيد من الحزم والقوة في منصبه داخل صفوف الفراعنة.
وأضاف ميدو في تصريحات عبر قناة النهار:«يجب أن يظهر محمد بركات العين الحمرا للاداريين واللاعبين من أجل الحفاظ على قوام المنتخب».
كما طالب ميدو بضرورة محاسبة الاداري الذي تسبب في تأخر سفر طارق نصطفى، مدرب منتخب مصر بعد أزمة التأشيرة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
110,767
-
تعافي
101,046
-
وفيات
6,453
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: يجب أن يظهر محمد بركات «العين الحمرا» في منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.