شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: يجب أن يظهر محمد بركات «العين الحمرا» في منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، بالمزيد من الحزم والقوة في منصبه داخل صفوف الفراعنة.

وأضاف ميدو في تصريحات عبر قناة النهار:«يجب أن يظهر محمد بركات العين الحمرا للاداريين واللاعبين من أجل الحفاظ على قوام المنتخب».

كما طالب ميدو بضرورة محاسبة الاداري الذي تسبب في تأخر سفر طارق نصطفى، مدرب منتخب مصر بعد أزمة التأشيرة.