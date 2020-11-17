شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب السابق: معرفش ازاي صلاح راح الجونة لوحده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق ومدرب الحراس بنادي لوس انجلوس الامريكي اندهاشه من سفر محمد صلاخب لاعب المنتخب وليفربول الانجليزي إلى الجونة رغم اصابته بفيروس كورونا.

وقال عبدالفتاح في تصريحات مع الإعلامي هاني حتحوت ان صلاح تصرف بمنتهي الذكاء والدقة مع اصابته بفيروس كورونا عندما قرر حجز نفسه في فندق الإقامة مقر معسكر المنتخب لكن ما يثير الدهشة فعلا هو أن صلاح سافر للجونة لوحده إزاي وهو مصاب بكورنا.

وتابع: يبدو أن صلاح سيعزل نفسه في الجونة أيضًا حتي وإن خرج في رحلة صيد فسيكون بمفرده ولن يعدي احد.