شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب السابق: معرفش ازاي صلاح راح الجونة لوحده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق ومدرب الحراس بنادي لوس انجلوس الامريكي اندهاشه من سفر محمد صلاخب لاعب المنتخب وليفربول الانجليزي إلى الجونة رغم اصابته بفيروس كورونا.
وقال عبدالفتاح في تصريحات مع الإعلامي هاني حتحوت ان صلاح تصرف بمنتهي الذكاء والدقة مع اصابته بفيروس كورونا عندما قرر حجز نفسه في فندق الإقامة مقر معسكر المنتخب لكن ما يثير الدهشة فعلا هو أن صلاح سافر للجونة لوحده إزاي وهو مصاب بكورنا.
وتابع: يبدو أن صلاح سيعزل نفسه في الجونة أيضًا حتي وإن خرج في رحلة صيد فسيكون بمفرده ولن يعدي احد.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
110,767
-
تعافي
101,046
-
وفيات
6,453
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب المنتخب السابق: معرفش ازاي صلاح راح الجونة لوحده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.