شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله يعلن موعد عودة محمد عبدالشافي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد رضا، وكيل اللاعب محمد عبدالشافي، إن لاعب نادي الزمالك، يتحسن ويسير بخطى جيدة في طريق العودة للملاعب.
وأضاف محمد رضا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،:«محمد عبدالشافي، يتحسن بصورة جيدة، وملتزم بالبرنامج التأهيلي الخاص، إنه
وواصل:«يؤدي تدريباته الآن في الجيم من أجل المحافظة على لياقته البدنية».
وأكمل:«عملية محمد عبدالشافي، نجحت، وهناك التئام تام للكسر، وهو مطالب بعدم التعرض لصدمات في التدريبات والمباريات، وعودته للتدريبات مسألة وقت».
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