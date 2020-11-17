شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس المنتخب السابق: البدري لا يصلح لقيادة المنتخب الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق ومدرب الحراس بنادي لوس انجلوس الامريكي انه لديه تحفظات كثيرة جدا على اختيار حسام البدري لقيادة المنتخب الوطني الأول لمصر. وقال عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت ان البدري لايصلح لقيادة المنتخب وقال: انا شخصيًا لدي تحفظات بالجملة على البدري وقيادته للمنتخب لكن لن اتحدث الآن لحين تأهل المنتخب لأمم إفريقيا. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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