شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالفتاح: عودة «النني» على طائرة المنتخب كارثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق ومدرب الحراس بنادي لوس انجلوس الامريكي، إن بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المتواجدة حاليا في توجو سترتكب كارثة حقيقية بمعني الكلمة في حالة عودة محمد الننيعلى متن طائرة المنتخب رغم اصابته بفيروس كورونا في اول مراحله وسرعة انتقال الفيروس بالعدوى.

وأكد مدرب حراس المنتخب السابق أن المنتخب واتحاد الكرة سيرتكبان كارثة وستكون فضيحة مدوية إذا عاد النني المصاب بكورونا على متن الطائرة الخاصة بالمنتخب مؤكدا أن النني سيصيب لاعبي المنتخب بكورونا مما سيؤثر سلبا على جميع اللاعبين

وأكد أن النني مفترض أن يتم عزله في توجو 10 أيام وبعد ظهور سلبيته للفيروس في مسحتين متتاليتين يتم السماح له بالسفر من توجو الى لندن مباشرة دون الحاجة لعودته لمصر.