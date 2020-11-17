شكرا لقرائتكم خبر عن زكي عبد الفتاح: بيراميدز يسيئ لسمعة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح زكي عبدالفتاح مدرب حراس المرمي بنادي لوس انجلوس الأمريكي النار على مسؤولي نادي بيراميدز بسبب رفضهم سداد مستحقات نادي لوس انجلوس الأمريكي من صفقة عمر جابر.

وقال عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية مع هاني حتحوت: مندهش تمامًا من مماطلة نادي بيراميدز ومجلس إدارتهم في سداد 200 الف دولار وهو مبلغ زهيد جدا مقارنة بميزانية بيراميدز.

وشدد عبدالفتاح على ان بيراميدز يسيء لسمعة مصر بهذا التصرف لأن المبلغ لا يستحق ان يقوم نادي أمريكي لشكوي نادي مصري بسبب هذا الملبغ المتفق عليه في عقد بيع عمر جابر تحت بند نسبة المشاركة.