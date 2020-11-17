شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: المسئولون عن الكرة في مصر يخافون من محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، تصريحات نارية عقب اصابة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر بفيروس كورونا. وقال ميدو عبر شاشة قناة النهار:«حضور محمد صلاح لحفل زفاف شقيقه واختلاطه بالجميع أمر يدل على الاهمال». وواصل:«فوجئت بعدم توجيه أي مسؤول بالكرة المصرية اللوم لمحمد صلاح على اهماله في ظل اتخاذ الجميع احراءات احترازية خاصة بفيروس كورونا». وأكمل تصريحاته:«هل وصل بنا الخوف إلى هذا الحد؟، لا يوجد لاعب أكبر من فريق أو منتخب». وأنهى حديثه مستشهداً:«بعد أزمتي مع حسن شحاتة في 2006 تم منعي من خوض المباراة النهائية لأن ليس هناك نجم أكبر من المنتخب أو الفريق الذي يلعب له». الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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