النني يرتدي «بدلة كورونا» أثناء رحلة العودة الى القاهرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة أن محمد النني لاعب المنتخب الوطني الأول، سيرتدي بدلة خاصة بفيروس كورونا اثناء عودة بعثة المنتخب من توجو. وقال جمال محمد علي في تصريحات تليفزيونية ان هناك بدلة جديدة صينية الصنع يرتديها بعض المسافرين في المطارة للحماية من فيروس كورونا او تعرض للاصابة مؤكدا ان النيني سيرتيد بدلة كورونا وسيتم عزله في الطائرة خلال بعثة العودة الي القاهرة من توجو. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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