عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رائعة زيمبابوي تمنح رياض محرز رقما استثنائيا

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

الخليج 365

حقق رياض محرز قائد منتخب الجزائر رقما استثنائيا خلال مواجهة زيمبابوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا.



وتأهل منتخب الجزائر حامل لقب كأس الأمم الافريقية للنسخة المقبلة من البطولة التي تستضيفها الكاميرون في يناير/ كانون الثاني 2022، رغم أنه أهدر تقدمه خارج أرضه أمام زيمبابوي بهدفين دون رد، ليتعادل 2-2 في نهاية اللقاء.

وخطف رياض محرز الأضواء بالهدف الذي سجله في الدقيقة 38، بعد استلامه للكرة بالكعب أمام منطقة جزاء زيمبابوي، ثم قام بمجهود فردي رائع وراوغ أكثر من لاعب لأصحاب الأرض قبل أن يضعها في الشباك.

وتمكن رياض محرز بفضل هذا الهدف الخيالي من رفع رصيده التهديفي بقميص "الخضر" إلى 18 هدفا منذ أول مُشاركة رسمية له رفقة المنتخب الجزائري في عام 2014.

فضلا عن ذلك، قام محرز بصناعة 29 هدفا، ليبلغ مجموع الأهداف التي شارك فيها جناح مانشستر سيتي الإنجليزي مع "الخضر"، 47 هدفا خلال 61 مباراة وهو رقم خيالي لم يصله أي لاعب جزائري على مر التاريخ.

يذكر أن محرز كان له دورا فعالا في تتويج منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا التي أقيمت العام الماضي في مصر.