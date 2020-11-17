شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يختبر البدلاء أمام جامايكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مجدداً بنظيره المنتخب الجامايكي مساء اليوم (الثلاثاء) عند الساعة 7:30 على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويخوض منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد أن تمكن من الفوز بثلاثية نظيفة في لقائهما الودي قبل ثلاثة أيام، ويفتقد الأخضر خمسة من عناصره لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتهم سلمان الفرج لظروف والده الصحية وسالم الدوسري وياسر الشهراني وعبدالله العويشير للإصابة بالإضافة إلى عبدالمجيد الصليهم لظروف عائلية.

ومن المنتظر أن يزج المدرب هيرفي رينارد ببعض الأسماء التي لم تشارك في اللقاء الودي السابق، وذلك لتجربة أكبر عدد من اللاعبين.

أما منتخب جامايكا فإنه يخوض لقاء الليلة لتحسين صورته بعد الخسارة التي تلقاها من الأخضر السعودي، ويُعاب على لاعبيه اعتمادهم على اللعب الخشن والذي تسبب بإصابات متعددة لنجوم منتخبنا الوطني.