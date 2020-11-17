شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي ينتظر الدوليين وتقرير المصابين قبل مواجهة الفيصلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ينتظر مدرب الاتحاد كاريلي انضمام اللاعبين سعود عبدالحميد، ومهند الشنقيطي، وعبدالإله المالكي، والمصري أحمد حجازي للتدريبات، عقب فراغهم من المشاركات مع المنتخبات الوطنية في أيام الفيفا، إلى جانب اكتمال جاهزية بعض اللاعبين المصابين أمثال رودريغيز، وزياد الصحفي، وعبدالرحمن العبود، من أجل البدء في تنفيذ مخططاته الفنية لمواجهة الفيصلي (الإثنين) القادم في المجمعة، ضمن مباريات جولة قمة الرياض من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يسعى المدرب كاريلي لتجهيز الفريق فنيا للقاء الفيصلي القادم وتحقيق ثاني الانتصارات والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري. وكان المدرب كاريلي حرص على مشاركة اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة اللعب في المباريات الماضية في الدوري، من خلال اللقاء الودي الذي خاضه الفريق (الأحد) الماضي أمام فريق العين على ملعب نادي الاتحاد، وانتهت نتيجة المباراة لصالح العميد 2/‏‏1 عن طريق هارون كمارا، وبرونو هنريكي.



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