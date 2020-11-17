شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي ينتظر الدوليين وتقرير المصابين قبل مواجهة الفيصلي والان مع التفاصيل
وكان المدرب كاريلي حرص على مشاركة اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة اللعب في المباريات الماضية في الدوري، من خلال اللقاء الودي الذي خاضه الفريق (الأحد) الماضي أمام فريق العين على ملعب نادي الاتحاد، وانتهت نتيجة المباراة لصالح العميد 2/1 عن طريق هارون كمارا، وبرونو هنريكي.
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