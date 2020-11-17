شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعلاً مع الخليج 365.. ابن دريويش يتكفّل بمصاريف «أمل الطائف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تكفّل رجل الأعمال عبدالعزيز بن دريويش الحارثي بكامل تكاليف استعدادات فريق الأمل النسائي لكرة القدم بمحافظة الطائف، تفاعلا مع ما نشرته "الخليج 365" في عددها الأحد، تحت عنوان: «أمل الطائف النسائي.. بلا مصاريف»، إذ أكد لـ«الخليج 365» دعمه للفريق ماديا إلى حين انتهاء مشاركته في البطولة الأولى، التي ينظمها اتحاد الرياضة المجتمعية التابع لوزارة الرياضة، في 3 مدن، وتنطلق اليوم (الثلاثاء) في جدة. من جهتها، شكرت رئيسة الفريق أمل التوم رجل الأعمال عبدالعزيز بن دريويش على المبادرة، وقالت: هذا الدعم غير مستغرب من قامة بحجم «بن دريويش»، مشيرة إلى أن الدعم له الأثر البالغ على معنويات الفريق، واعدة بتقديم كل ما يحمل اسم الطائف عالياً في البطولة، لاسيّما أنه الفريق الوحيد الذي يشارك من المحافظة.



كانت هذه تفاصيل خبر تفاعلاً مع الخليج 365.. ابن دريويش يتكفّل بمصاريف «أمل الطائف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.