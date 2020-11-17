شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يلاقي الاتفاق ودياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يلتقي فريق القادسية نظيره الاتفاق مساء اليوم (الثلاثاء)، على ملعب الأخير، بعد اعتذار نادي الفتح عن المباراة الودية التي كان مقرراً لها أن تقام أمس (الإثنين). ويسعى مدرب فريق القادسية يوسف المناعي لخوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لاستئناف الدوري. ويواصل الفريق القدساوي تدريباته في المعسكر الإعدادي بالجبيل، إذ يتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية من أجل الوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية قبل مواجهة الباطن.

من جهته، بارك الرئيس التنفيذي لنادي القادسية نايف آل صاحب لمجلس الإدارة والرئيسين الحالي والسابق على ثقتهم في الإدارة التنفيذية للنادي وجميع منسوبيها ومديري الإدارات والأقسام، التي ضاعفت جهودها من بداية الانتخابات، والعمل وفق إستراتيجيات لتحقيق تلك المعايير وفق الأهداف المرسومة من المجلس لكل إدارة لتحقيق بطاقة الأداء المتوازن والسعي المستمر لتقييم العمل وتطويره وفق مؤشرات الأداء الشهرية، كما خص بالشكر والمباركة إدارة التخطيط الإستراتيجي والجودة الشاملة وفريق العمل المساند معهم على هذا التفوق المتوقع الذي ابتدأ منذ فترة طويلة متبعاً إجراءات مالية وتشغيلية متعددة للحصول على هذا التميز.