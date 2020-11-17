القادسية يلاقي الاتفاق ودياً

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من جهته، بارك الرئيس التنفيذي لنادي القادسية نايف آل صاحب لمجلس الإدارة والرئيسين الحالي والسابق على ثقتهم في الإدارة التنفيذية للنادي وجميع منسوبيها ومديري الإدارات والأقسام، التي ضاعفت جهودها من بداية الانتخابات، والعمل وفق إستراتيجيات لتحقيق تلك المعايير وفق الأهداف المرسومة من المجلس لكل إدارة لتحقيق بطاقة الأداء المتوازن والسعي المستمر لتقييم العمل وتطويره وفق مؤشرات الأداء الشهرية، كما خص بالشكر والمباركة إدارة التخطيط الإستراتيجي والجودة الشاملة وفريق العمل المساند معهم على هذا التفوق المتوقع الذي ابتدأ منذ فترة طويلة متبعاً إجراءات مالية وتشغيلية متعددة للحصول على هذا التميز.
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