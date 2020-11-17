شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يغرم النصر ويرفض استئنافه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استئناف نادي النصر، بخصوص عدم أهلية بعض لاعبي بيرسبوليس الإيراني المشاركين مع هذا الفريق الإيراني في مباريات دوري أبطال آسيا. وأصدر الاتحاد القاري بياناً، جاء فيه «قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رد طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي، حول قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد، كما قررت رد اعتراض نادي النصر المقدم بالاستناد للمادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، بخصوص أهلية عدد من لاعبي بيرسبوليس الذين شاركوا في مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب». وبالتالي فإن بيرسبوليس سيكون طرفاً في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر القادم بالدوحة. وألزم الاتحاد نادي النصر بدفع تكاليف الاستئناف وقدرها 1000 دولار، وفقاً للوائح الاتحاد القاري.

وخسر النصر بضربات الجزاء (3-5) أمام بيرسبوليس الإيراني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي (1-1).