شكرا لقرائتكم فشل انتقال عصام الحضري لنادي "زد" رسميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه أحمد دياب "العضو المنتدب لنادي Zed" ، بالشكر لحارس مصر السابق عصام الحضري لتفكيره بأن نادي Zed قد يكون الوِجهة التي يعود عن طريقها للملاعب، قائلا: "نتشرَّف بهذا الأمر.. وبالفعل حدث جلسة بيننا اليوم، لكنِّنا وجدنا بأن التوقيت غير كافي لإتمام التعاقد ".

وتابع دياب في تصريحات تليفزيونية: "لم تحدث أي خلافات مادية مع عصام الحضري أثناء الجلسة التي جمعتنا اليوم، المناقشة كانت فنيَّة فقط".

وتابع: "هناك لاعبون في الدوري الممتاز لن يجدوا أندية يلعبون بها في الموسم المُقبل بسبب مواعيد القيد"

وأكمل العضو المنتدب لشركة Zed": "القيد في الدوري الممتاز ب سيُغلَق قبل الدوري الممتاز، وهو قرار يَضُرّ الأندية واللاعبين"

تأكد فشل مفاوضات نادي "زد"، أحد الأندية الاستثمارية الحديثة في الكرة المصرية، مع عصام الحضري حارس الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، والذى كان يعنى –حال نجاحه- عودة السد العالي من الاعتزال.

وكان لعامل ضيق الوقت قبل استئناف الدوري الجديد دورا كبيرا في فشل المفاوضات مع الحارس الدولي.

وأكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، أمس الأحد، استعداده للعودة للملاعب من جديد، والتراجع عن قرار الاعتزال.

وقال الحضري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس اليوم الأحد إنه تلقى عرضا من نادي "زد" للعودة للملاعب في الموسم المقبل.

وأوضح الحضري إنه سيعقد جلسة غدا مع إدارة النادي لمعرفة تفاصيل العرض، قبل أن يحسم قراره.

وأضاف أنه جاهز للعودة للملاعب والتراجع عن قرار اعتزاله خاصة أن حالته البدنية تسمح له بذلك، حسب قوله.

وانتقد الحضري أداء منتخب مصر أمام توجو، مشيرا إلا أنه لم يقدم المتوقع منه نظرا لتاريخ وقيمة مصر في القارة السمراء، لكن الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث.

واعتبر أن حراسة المرمى في مصر حاليا تنحصر بين الثلاثي محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمدو عبد الرحيم "جنش"، وأنهم الأفضل مقارنة بباقي حراس الدوري المصري.