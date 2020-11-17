شكرا لقرائتكم نادر السيد: غياب محمد النني سيؤثر على المنتخب.. وحمدي يفتقد للخبرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نادر السيد، حارس منتخب مصر والزمالك السابق، أن غياب محمد النني بعد الإصابة بفيروس كورونا سيؤثر على المنتخب، وقال نادر خلال تصريحات تليفزيونية: "إصابة محمد النني ستؤثر على منتخب مصر، حمدي فتحي لاعب جيد لكنه يفتقد للخبرات الدولية".

وأكمل: "كل منتخب وله النجم الأرجنتين تملك ميسي والبرتغال رونالدو وكذلك مصر لديها محمد صلاح".

ويرى حارس منتخب مصر والزمالك السابق، أنه كان يفضل خوض مواجهة توجو الأولى برأسي حربة، قائلا: "كنت أفضل خوض مباراة توجو الأولى برأسي حربة مصطفى محمد وكوكا".

وأكمل: "أتمنى اعتماد حسام البدري في مواجهة توجو غدا على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب".

وأعلن اتحاد الكرة، منذ قليل إصابة محمد النني، بفيروس كورونا، بعد إجراء مسحة للاعبي المنتخب، قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة مع توجو ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

واستقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع بحمدي فتحي لاعب الأهلي في خط الوسط بديلا عن محمد النني الذى تأكدت إصابته بكورونا.

وبذلك يلعب حمدي فتحي في وسط الملعب بجوار طارق حامد الذى يلعب هو الآخر بديلا لعمرو السولية المستبعد بسبب الإيقاف.