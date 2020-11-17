شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: أفضل مشاركة أفشة عن السعيد.. وزيزو أفضل من رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أن وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق ان التسرع في تقييم تجربة حسام البدري مع المنتخ أمر مرفوض وأطالب الجميع بالهدوء في التعامل مع مشوار المنتخب والبدري مطالب بتدريب لاعبيه على طريقته في الفترة القادمة.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "افضل مشاركة أفشة في مباراة توجو بدلا من عبد الله السعيد لأن عامل السن قد يؤثر على قدرة السعيد في المشاركة بمباراة لعودة بعدما شارك في مباراة القاهرة 90 دقيقة".

أردف: "الدفع بأحمد سيد زيزو أفضل من اشراك رمضان صبحي لأن زيزو في حالة بدنية افضل واجهز من رمضان".

أشار: "البدري سيلعب بطريقته المعتادة 4 / 2 / 3 / 1 وطارق حامد وحمدي فتحي سيقودان الوسط وحمدي هو من سيقوم بالأدوار الهجومية، لاسيما أنه يجيد كرأت الرأس".

أضاف: "أحمد حسن كوكا يحتاج المشاركة لفترة أطول مع منتخب مصر ولابد من التركيز على التفاصيل الصغيرة في الكرة".