نادر السيد: محمد الشناوي حارس مصر الأول

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جدة - عمرو شويل أكد نادر السيد حارس الزمالك السابق، ان محمد الشناوي حارس مصر الأول بدون نقاش، موضحًا ان أبو جبل يقدم مستوى فني مميز ولكن ثبات مستوى الشناوي يمنحه الأفضلية في حماية عرين الفراعنة.
وتابع السيد في تصريحات تليفزيونية، ان عصام الحضري هو صاحب قرار عودته لممارسة الكرة كما أن قرار اعتزال الكرة هو الأصعب لكل لاعب.
وتابع نادر السيد، أن منافسة 4 حراس داخل الزمالك نقمة وليست نعمة، قائلا: "وجود 4 حراس قادرين على المشاركة مكلفة للزمالك ماليا ولن تفيد فنيا".
وأكمل: "عمرو عبد السلام ناجح في إدارة الحراس الأربعة ولكن لابد من إعادة الحسابات في وجود هذا العدد".
وأكمل حارس مرمى الزمالك السابق، أن الظروف لم تساعد محمد عواد في بدايته مع الفريق، موضحا: "نصيحتي لمحمد عواد الرحيل على سبيل الإعارة لاستعادة مستواه".
وزاد: "على محمد عواد التنازل عن المال بعض الشئ لكسب فرصة المشاركة".
وأوضح ان نهائي دوري الأبطال ليس له حسابات والزمالك والأهلي مرشحان للفوز، كاشفا أنه ليس هناك تعصب بين القطبين والعلاقة بين اللاعبين دائما جيدة، التعصب نراه فقط على السوشيال ميديا.
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