شكرا لقرائتكم نادر السيد: محمد الشناوي حارس مصر الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نادر السيد حارس الزمالك السابق، ان محمد الشناوي حارس مصر الأول بدون نقاش، موضحًا ان أبو جبل يقدم مستوى فني مميز ولكن ثبات مستوى الشناوي يمنحه الأفضلية في حماية عرين الفراعنة.

وتابع السيد في تصريحات تليفزيونية، ان عصام الحضري هو صاحب قرار عودته لممارسة الكرة كما أن قرار اعتزال الكرة هو الأصعب لكل لاعب.

وتابع نادر السيد، أن منافسة 4 حراس داخل الزمالك نقمة وليست نعمة، قائلا: "وجود 4 حراس قادرين على المشاركة مكلفة للزمالك ماليا ولن تفيد فنيا".

وأكمل: "عمرو عبد السلام ناجح في إدارة الحراس الأربعة ولكن لابد من إعادة الحسابات في وجود هذا العدد".

وأكمل حارس مرمى الزمالك السابق، أن الظروف لم تساعد محمد عواد في بدايته مع الفريق، موضحا: "نصيحتي لمحمد عواد الرحيل على سبيل الإعارة لاستعادة مستواه".

وزاد: "على محمد عواد التنازل عن المال بعض الشئ لكسب فرصة المشاركة".

وأوضح ان نهائي دوري الأبطال ليس له حسابات والزمالك والأهلي مرشحان للفوز، كاشفا أنه ليس هناك تعصب بين القطبين والعلاقة بين اللاعبين دائما جيدة، التعصب نراه فقط على السوشيال ميديا.