شكرا لقرائتكم منتخب مصر يسعى لاستعادة الإنتصارات خارج الديار أمام توجو بعد غياب 770 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء منتخبنا الوطنى نظيره التوجولى فى الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية فى لقاء يبحث فيه الفراعنة عن الفوز بالثلاث نقاط لتامين الصدارة ووضع قدم أولى بكأس الأمم الأفريقية المقرر أن تستضيفها الكاميرون العام المقبل .

ويسعى المنتخب الوطنى لفرض سيطرته على الساحة الأفريقية من جديد بتحقيق فوز مريح خارج ملعبه ليعيد للآذهان قوة الفراعنة داخل القارة والتى غابت منذ ما يقرب من 770 يوما وتحديدا من أخر فوز حققه المنتخب على ايسواتينى بهدفين نظيفين بتاريخ 16 أكتوبر 2018

الفوز الأخير للمنتخب

حقق المنتخب المصري، فوزًا على إيسواتيني، بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب ترايد فيير، وذلك ضمن الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 والتى أقيمت بالقاهرة

افتتح أحمد حجازي التهديف لمنتخب مصر في الدقيقة 19 قبل أن يُضيف مروان محسن الثاني في الدقيقة 53 .

البدرى يبحث عن أول فوز خارج الديار

يسعى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى من تحقيق الفوز الاول له مع المنتخب خارج الديار بعدما خاض مباراة وحيدة أمام جزر القمر فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين .

ويحتل المنتخب الوطنى المركز الثانى بجدول المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق 3 نقاط عن جزر القمر صاحب الصدارة برصيد 8 نقاط .