شكرا لقرائتكم صلاح الدين: لابد أن نتجرأ امام توجو.. ومن يفتتح التسجيل سيمتلك زمام الأمور بالنهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب يرى أن وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق بأن يعتمد منتخب مصر على الهجوم وأن يجيد عبد الله السعيد اللعب على دقة التمريرات التي يرسلها لتريزيجيه مصطفى محمد وزيزو أو رمضان صبحي.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "لابد أن يكون لدينا جرأة في الهجوم بـ6 أو 7 لاعبين فيمباراة توجو وهذا هو حال الفرق الكبرى".

وتطرق للحديث عن نهائي افريقيا قائلا: "الأهلي والزمالك لياقتهم البدنية عالية وهذه من المرات التي يقال عليها مستوى الفريقين 50 لـ 50.. والأهلي لديه الشناوي وهاني وربيعة ومعلول وديانج والسولية وافشة وكهربا وفي الزمالك ابو جبل والونش وساسي وبن شرقي ومصطفلى محمد".

أردف: "من يحرز في النهائي في البداية سمتلك زمام المباراة ولو بعض الأوراق غابت ستؤثر على المباراة"، مشددا على أن محمد فاروق كان سيكون ورقة رابحة للأهلي لو انضم قبل أن يرفض موسيماني ضمه.

اختتم: "وليد صلاح الدين وحازم امام جاءوا للكرة المصرية في توقيت خاطئ وطاهر محمد طاهر قد يقدم مستويات قوية ويكون أفضل من رمضان صبحي وما فعله رمضان صبحي طمع".