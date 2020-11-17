الإمارات تخسر أمام البحرين ودياً

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دبي: خسر منتخب الامارات لكرة القدم امام ضيفه البحريني 1-3 الاثنين في دبي في مباراة دولية ودية ضمن استعداداتهما للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتقدمت الامارات عبر كايو كانيدو في الدقيقة 33 في أول أهداف المهاجم البرازيلي الأصل مع"الأبيض".

لكن البحرين التي اختتمت معسكرها في دبي، ردت بقوة في الشوط الثاني وادركت التعادل عبر محمد مرهون(76) ثم تقدمت بهدفي محمد الرميحي (82 و86).

وتابعت البحرين بطلة الخليج عروضها القوية منذ عودة النشاط اثر توقفه منذ اذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث كانت فازت وديا أيضا على طاجيكستان 1-صفر ولبنان 3-1.

وقال الرميحي صاحب الثنائية: "استفدنا من المباريات الودية الأخيرة كثيرا، والهدف الذي نسعى اليه هو التأهل الى نهائيات كأس العالم 2022".

وأشاد الرميحي بالمدرب البرتغالي سوزا هيليو سوزا الذي قاد البحرين في 2019 الى لقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخها، مؤكدا ان السر في طفرة "البحرين مع سوزا اننا نعمل كأسرة واحدة وندخل أي مباراة من اجل الفوز بها".

وتحتل البحرين المركز الثاني في المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن العراق المتصدر.

من جهتها، تعرضت الامارات لخسارتها الثانية من اصل 3 مباريات ودية تحت قيادة مدربها الجديد الكولومبي خورخي لويس بينتو، خليفة الصربي إيفان يوفانوفيتش في حزيران/ يونيو الماضي، بعدما كانت خسرت امام اوزبكستان 1-2 وفازت بصعوبة على طاجيكستان 3-2 بعدما كانت متأخرة صفر-2.

وقلل يوسف جابر مدافع الامارات من تأثير الانتقادات المبكرة التي تطال بينتو، وقال إن "المنتخب مازال في مرحلة الاعداد وستكون الصورة افضل في المباريات الرسمية".

وتعاني الامارات في التصفيات المشتركة، حيث تحتل المركز الرابع في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط وبفارق 5 نقاط عن فيتنام المتصدرة التي خاضت مباراة اكثر.