تصفيات أمم إفريقيا 2021: الجزائر تلحق بالسنغال الى النهائيات

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هراري: لحقت الجزائر حاملة اللقب بالسنغال وصيفتها إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 في كرة القدم المؤجلة إلى مطلع 2022 بسبب فيروس كورونا المستجد، بتعادلها مع مضيفتها زيمبابوي 2-2 الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات.

وهو التعادل الاول للجزائر في التصفيات بعد ثلاثة انتصارات متتالية آخرها على زيمبابوي نفسها 3-1 الخميس الماضي، فعززت موقعها في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق خمس نقاط أمام زيمبابوي التي حافظت على المركز الثالث بفارق الاهداف امام بوتسوانا التي تخلصت من المركز الاخير بفوزها الاول في التصفيات على ضيفتها زامبيا بهدف وحيد سجله موشا غاولاووي في الدقيقة السادسة.

وحذت الجزائر حذو السنغال التي حققت الاثنين فوزها الرابع تواليا عندما جددت فوزها على مضيفتها غينيا بيساو 1-صفر بعدما كانت تغلبت عليها بثنائية نظيفة الأربعاء الماضي.

وحافظ المنتخب الجزائري على سجله خاليا من الخسارة للمباراة الـ22 على التوالي، علما بأنه لم يخسر منذ سقوطه على أرض بنين في تشرين الاول/اكتوبر 2018.

وأجرى مدرب الجزائر جمال بلماضي أربعة تغييرات على التشكيلة التي تغلبت على زيمبابوي الخميس بإشراكه جمال بن العمري وعدلان قديورة وسعيد برحمة وديلور على حساب ياسين ابراهيمي وبغداد بونجاح ومهدي عبيد ومهدي تاهارات.

وتقدمت الجزائر بهدفين لمهاجم مونبلييه الفرنسي أندي ديلور بضربة رأسية قوية اثر تمريرة عرضية لمحمد رضا حلايمية (34)، وأضاف القائد نجم مانشستر سيتي الانكليزي رياض محرز الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد أربع دقائق عندما تلقى كرة طويلة بعد منتصف الملعب، فراوغ المدافع تشيكسن بلمسة رائعة بالكعب وتوغل داخل المنطقة وراوغه مرتين قبل ان يسددها داخل مرمى الحارس سومبا.

وعادت زيمبابوي الى أجواء اللقاء بتقليصها الفارق أواخر الشوط الأول عبر نوليدج ميوسونا (43)، وكادت أن تدرك التعادل في مستهل الشوط الثاني لولا تدخل الحارس رايس مبولحي بابعاده كرة رأسية لمهاجم ليون الفرنسي تينو كاديويري من مسافة قريبة الى ركنية (55).

وكاد كاديويري يفعلها بتسديدة من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الأيسر (62).

وحذا حارس مرمى زيمبابوي شومبا حذو مبولحي بابعاده ركلة حرة مباشرة للاعب وسط ميلان الايطالي اسماعيل بناصر بصعوبة الى ركنية (66).

وكاد بغداد بونجاح يسجل الهدف الثالث بعد دقائق من دخوله مكان ديلور، من تسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (72).

ونجح منتخب زيمبابوي في ادراك التعادل بواسطة برينس ديوبي بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة افلتت من يدي مبولحي وعانقت الشباك (82).

وضمنت الكاميرون صدارة المجموعة السادسة عندما جددت فوزها على مضيفتها موزامبيق بهدفين نظيفين سجلهما مهاجما بشيكتاس التركي فانسان أبو بكر (26) وموسكون البلجيكي سيرج تابيكو (73).

وهو الفوز الثالث تواليا للكاميرون المتأهلة مباشرة الى النهائيات كونها المضيفة للعرس القاري، فعززت موقعها في المركز الاول برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد موزامبيق عند أربع نقاط في المركز الثاني وباتت مهددة بالتراجع إلى الثالث في حال فوز الرأس الاخضر (3 نقاط) على مضيفتها رواندا (نقطة واحدة) الثلاثاء.

ويتأهل منتخب واحد عن المجموعة السادسة لان الكاميرون ضامنة بطاقتها تلقائيا.

وكانت الكاميرون أكرمت وفادة موزامبيق 4-1 الخميس في دوالا.

وفي المجموعة الثانية، حقق منتخب جنوب السودان فوزه الأول بتغلبه على ضيفه الأوغندي، شريك بوركينا فاسو في الصدارة، بهدف وحيد سجله تيتو أوكيلو في الدقيقة 35 من ركلة جزاء تسبب بها لاعب وسط مصر المقاصة خالد أوتشو وتلقى البطاقة الحمراء.

وأسدى منتخب جنوب السودان خدمة الى بوركينا فاسو التي انفردت بالصدارة بفارق نقطة واحدة بتعادلها مع مضيفتها مالاوي سلبا.

ورفعت بوركينا فاسو رصيدها الى ثماني نقاط مقابل سبع نقاط لاوغندا واربع نقاط لمالاوي وثلاث نقاط لجنوب السودان.

وفي المجموعة الثالثة، عززت جنوب إفريقيا حظوظها في التأهل بفوزها الثمين على مضيفتها ساو تاومي وبرنسيب 4-2.

وفرض الثنائي ثيمبا زواني وبيرسي تاو نفسه نجما للمباراة بتسجيل كل منهما ثنائية الأول في الدقيقتين 39 و87، والثاني في الدقيقتين 70 و88.

وسجل جوازيفيل سواريش (12) وهاراميز (75) هدفي ساو تاومي وبرنسيب.

وهو الفوز الثالث على التوالي لجنوب إفريقيا، فرفعت رصيدها الى تسع نقاط بفارق الاهداف خلف غانا المتصدرة والتي تحل ضيفة على السودان غدا.

وفي المجموعة الرابعة، ردت غامبيا التحية لضيفتها الغابون عندما تغلبت عليها 2-1 وانتزعت منها الصدارة بفارق الاهداف بعدما تساويا نقاطا برصيد سبع لكل منهما.

وتقدمت غامبيا بهدفين لجناح تشونبوك الكوري الجنوبي (49) ومهاجم بولونيا الايطالي موسى بارو (79)، وردت الغابون بواسطة مدافع ديجون الفرنسي برونو ايكويلي مانغا (89).

وكانت الغابون تغلبت على غامبيا بالنتيجة ذاتها الخميس في الجولة الثالثة.

وتلتقي أنغولا (نقطة واحدة) مع جمهورية الكونغو الديموقراطية (3 نقاط) الثلاثاء في ختام الجولة الثالثة.

وفي المجموعة التاسعة تعادلت إستواني مع الكونغو سلبا، فكسبت الاولى نقطتها الاولى في التصفيات، ورفعت الثانية رصيدها الى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف السنغال.