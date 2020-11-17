شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وتوجو اليوم الثلاثاء 17 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، مساء اليوم الثلاثاء مواجهة الإياب أمام توجو فى الجولة الرابعة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022، وتقام المباراة على ستاد كيغيه بالعاصمة لومى بدون جماهير فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد.

موعد مباراة منتخب مصر وتوجو اليوم الثلاثاء

وتقام مباراة منتخب مصر وتوجو فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وحقق منتخب مصر فوزا مهما وصعبا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة خاصة وأن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليا.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط في المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وخاض منتخب مصر مرانا وحيدا على ملعب المباراة أمس، وشهد المران وضع حسام البدرى الرتوش واللمسات الأخيرة على خطة الفريق لمواجهة توجو والتى ستقوم على التوازن بين الدفاع والهجوم وتقارب الخطوط، خاصة وأن منتخب توجو سيهاجم لتحقيق الفوز على ارضه لأن أى نتيجة غير الفوز اليوم على الفراعنة تعنى خروجه نهائيا من المنافسة على التأهل لأمم افريقيا.

واستقر حسام البدرى على الدفع بأحمد توفيق فى الناحية اليمنى لتعويض غياب محمد هانى لاعب الأهلى والمنتخب للإصابة بجذع فى الرباط الداخلى للركبة، وكذلك الدفع بطارق حامد فى التشكيل الأساسى على حساب عمرو السولية الذى يغيب للإيقاف ، وهناك تفكير فى الدفع بأيمن أشرف فى الناحية اليسرى على حساب أحمد ابو الفتوح كما يدرس البدرى الدفع بمحمد مجدى قفشة أساسيا على حساب عبد الله السعيد.

ويعتبر التشكيل الاقرب للفراعنة فى مواجهة اليوم، هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأيمن أشرف "احمد ابو الفتوح" فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى فى الوسط وأمامهم الثلاثى تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد "مجدى قفشة"، ومصطفى محمد فى الهجوم.

فى المقابل، يسعى منتخب توجو بقيادة الثعلب الفرنسى كلود لوروا لتعويض الخسارة فى القاهرة وتحقيق الفوز على أرضه للحفاظ على حظوظه فى المنافسة، لذا من المتوقع أن يضغط أصحاب الأرض على الفراعنة من الدقيقة الأولى بهدف تسجيل هدف مبكر لإرباك الحسابات.