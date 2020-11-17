شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: أتمنى مشاركة زيزو وأفشة أمام توجو بدلاً من رمضان والسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، أن التسرع في تقييم تجربة حسام البدرى المدير الفني للمنتخب مع الفريق القومى أمر مرفوض وأطالب الجميع بالهدوء في التعامل مع مشوار المنتخب، والبدرى مطالب بتدريب لاعبيه على طريقته في الفترة القادمة، وأكد خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "افضل مشاركة أفشة في مباراة توجو اليوم، الثلاثاء، بدلا من عبد الله السعيد لأن عامل السن قد يؤثر على قدرة السعيد في المشاركة بمباراة لعودة بعدما شارك في مباراة القاهرة 90 دقيقة".

وتلعب مصر مع توجو في السادسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، في توجو ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2022) علماً بأن المنتخب المصري فاز في لقاء السبت الماضي بالقاهرة بهدف نظيف.

وتابع وليد صلاح الدين: "الدفع بأحمد سيد زيزو أفضل من اشراك رمضان صبحي لأن زيزو فى حالة بدنية أفضل وأجهز من رمضان" ، وأشار: "البدري سيلعب بطريقته المعتادة 4 / 2 / 3 / 1 وطارق حامد وحمدى فتحى سيقودان الوسط وحمدي هو من سيقوم بالأدوار الهجومية، لاسيما أنه يجيد كرأت الرأس"، أضاف: "أحمد حسن كوكا يحتاج المشاركة لفترة أطول مع منتخب مصر ولابد من التركيز على التفاصيل الصغيرة في الكرة".