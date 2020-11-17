شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يبحث عن استعادة الانتصارات خارج الديار أمام توجو بعد غياب 770 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السادسة من مساء اليوم، الثلاثاء، منتخبنا الوطنى نظيره التوجولى فى الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية فى لقاء يبحث فيه الفراعنة عن الفوز بالثلاث نقاط لتأمين الصدارة ووضع قدم أولى بكأس الأمم الأفريقية المقرر أن تستضيفها الكاميرون العام المقبل .

ويسعى المنتخب الوطنى لفرض سيطرته على الساحة الأفريقية من جديد بتحقيق فوز مريح خارج ملعبه ليعيد للآذهان قوة الفراعنة داخل القارة والتى غابت منذ ما يقرب من 770 يوما وتحديدا من أخر فوز حققه المنتخب على ايسواتينى بهدفين نظيفين بتاريخ 16 أكتوبر 2018

الفوز الأخير للمنتخب

حقق المنتخب المصري، فوزًا على إيسواتيني، بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب ترايد فيير، وذلك ضمن الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 والتى أقيمت بالقاهرة.

افتتح أحمد حجازى التهديف لمنتخب مصر في الدقيقة 19 قبل أن يُضيف مروان محسن الثانى فى الدقيقة 53 .

البدرى يبحث عن أول فوز خارج الديار

يسعى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى من تحقيق الفوز الأول له مع المنتخب خارج الديار بعدما خاض مباراة وحيدة أمام جزر القمر فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين .

ويحتل المنتخب الوطنى المركز الثانى بجدول المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق 3 نقاط عن جزر القمر صاحب الصدارة برصيد 8 نقاط .