شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان: نفسى أعمل انجاز تاريخى فى أولمبياد طوكيو يشرف مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السباحة المصرية فريدة عثمان، إن تواجد الجمهور يكون آمر جيد حيث أن تشجيع الجمهور يبعث الحماسة، مشيرا إلى أنها عادت للولايات المتحدة منذ شهرين وبدأت في التدريبات استعدادا للأولمبياد .

وتابعت فريدة خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى،: أنها في فترة تواجدها في مصر والتي استمرت حوالى 5 شهور حاولت بقدر المستطاع الحفاظ على مستواها بشكل كبير، من خلال التدريبات وصالة الجيم، مشيرة إلى أنها لم تدخل في أي بطولة منذ حوالى سبعة شهور وهذا الأمر صعب عليها كثيرا .

وواصلت فريدة قائلة إنها حاليا تسعى لعمل انجاز تاريخى في أولمبياد طوكيو 2021 يشرف مصر، مشيرة إلى أن عائلتها تقوم بدعمها كثيرا وتشجيعها، مؤكدة على أنه لابد للسباح أو الرياضى أن يبدأ مبكرا.