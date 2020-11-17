شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يراجع أرتا سولار بالفيديو قبل مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل يوم 29 نوفمبر الجارى ضمن منافسات ذهاب الدور 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع.

وأجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدى للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة، بدون حضور أى ممثل للأندية أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، حيث أقيمت القرعة لأول مرة عن طريق الفيديو بحضور كل أعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الأندية، وبشكل مغلق دون حضور أي ممثل للأندية، حيث تنطلق المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالدور التمهيدي الأول في نوفمبر الجاري.

ويلعب بيراميدز فى دور الـ32 وصيف النسخة الماضية من البطولة، ضد الفائز من الاتحاد الليبى وهورسيد الصومالى، على أن تقام مباراة الإياب لبيراميدز فى القاهرة.

أما المقاولون العرب سيكون الفريق المصرى الوحيد الذي يبدأ البطولة الأفريقية من الدور التمهيدى، وسيواجه سولار بطل جيبوتي خارج أرضه أولا، قبل أن تقام مباراة العودة في مصر، وفى حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فأنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي، على أن تقام مباراة الإياب لدور الـ32 فى تونس بملعب النجم الساحلى.