شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عبد الفتاح: لوس انجلوس يدرس شكوى بيراميدز للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعجب زكي عبد الفتاح مدرب حراس فريق لوس انجلوس الأمريكى، من تجاهل مسئولى بيراميدز لمستحقات الفريق الامريكي نظير مشاركة عمر جابر، وقال عبد الفتاح عبر سكايب من أمريكا في تصريحات تليفزيونية:"النادي الأمريكي طلب اكثر من مرة من بيراميدز سداد مستحقاتهم نظير مشاركة عمر جابر".

وتابع مدرب حراس المنتخب الوطني الأسبق، مستحقات لوس انجلوس تبلغ 200 الف دولار فقط ومندهش من مماطلة فريق بيراميدز، وأضاف زكي عبد الفتاح : ممدوح عيد زار نادي لوس انجلوس وتعامل باحترافية كبيرة، لا اعلم لماذا غابت الاحترافية الان.

واكد عبد الفتاح، أن لوس انجلوس يدرس تصعيد الازمة لفيفا، ولكن أحاول قدر الامكان تعطيل تلك الخطوة، أخاف على سمعة مصر الكروية خاصة انها امور بسيطة، مطالباً بيراميدز بحل الازمة بشكل ودى قبل تصعيد الفريق الامريكى.