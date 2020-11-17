زكى عبد الفتاح: لوس انجلوس يدرس شكوى بيراميدز للفيفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعجب زكي عبد الفتاح مدرب حراس فريق لوس انجلوس الأمريكى، من تجاهل مسئولى بيراميدز لمستحقات الفريق الامريكي نظير مشاركة عمر جابر، وقال عبد الفتاح عبر سكايب من أمريكا في تصريحات تليفزيونية:"النادي الأمريكي طلب اكثر من مرة من بيراميدز سداد مستحقاتهم نظير مشاركة عمر جابر".
وتابع مدرب حراس المنتخب الوطني الأسبق، مستحقات لوس انجلوس تبلغ 200 الف دولار فقط ومندهش من مماطلة فريق بيراميدز، وأضاف زكي عبد الفتاح : ممدوح عيد زار نادي لوس انجلوس وتعامل باحترافية كبيرة، لا اعلم لماذا غابت الاحترافية الان.
واكد عبد الفتاح، أن لوس انجلوس يدرس تصعيد الازمة لفيفا، ولكن أحاول قدر الامكان تعطيل تلك الخطوة، أخاف على سمعة مصر الكروية خاصة انها امور بسيطة، مطالباً بيراميدز بحل الازمة بشكل ودى قبل تصعيد الفريق الامريكى.
وأثبتت الأشعة التى خضع لها عمر جابر لاعب بيراميدز تعرضه للإصابة بتمزق فى أربطة الكاحل، إثر خروجه مصابًا في مباراة الفريق أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث خرج اللاعب مستبدلاً فى نهاية الشوط الثاني من اللقاء بسبب تدخل عنيف من جانب لاعب نهضة بركان بكر الهلالى ورغم عنف اللقطة لم يرها الحكم، قبل أن يراجعه حكم الفار ويؤكد ضرورة طرده من اللقاء.
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