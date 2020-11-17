شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: نجرى مسحة لجميع الاعبين بعد العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن لاعبى المنتخب الوطنى الأول سيخضعون لمسحة جديدة بعد العودة مباشرة إلى مصر، وذلك بعد تأكد إيجابية مسحة محمد الننى نجم أرسنال الانجليزى ومنتخب الفراعنة، بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج المسحات التى خضعوا لها استعداداً لمباراة توجو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وقال فضل فى تصريحات تلفزيونية: فور عودتنا إلى القاهرة سنجري مسحة جديدة، والانتقال إلى الفندق لحين ظهور النتائج حفاظا على اللاعبين وعائلاتهم".



أبرزت الصحف الإنجليزية نبأ إصابة النجم الدولى المصري محمد الننى لاعب وسط أرسنال بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعدما كشفت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطنى الأول لدى وصولها إلى توجو، سلبية جميع اللاعبين باستثناء محمد النني الذى ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.



في البداية عنونت صحيفة "ميرور"، إصابة لاعب وسط أرسنال محمد النني بفيروس كورونا أثناء أداء واجبه في مصر، مشيرة إلا أن ذلك يعني غيابه عن مباراة فريقه المقبلة ضد ليدز يونايتد المقررة الأحد، وكذلك مباراة الدوري الأوروبى ضد مولده الأسبوع المقبل.



وأشارت الصحيفة، إلى أن ذلك سيكون بمثابة ضربة لوسط أرسنال خلال مبارياته المقبلة، لافتة إلى أن الننى هو الحالة الثانية فى منتخب الفراعنة بعد نجم ليفربول محمد صلاح.