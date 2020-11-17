شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل الخليج 365 فى توجو يكشف كواليس إصابة محمد الننى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مراد، الناقد الرياضى مراسل الخليج 365 المرافق لبعثة منتخب مصر فى توجو، أن اللاعب الدولى محمد الننى شارك فى تدريبات المنتخب وظهر بشكل مميز، وقال مراد خلال تصريحات تليفزيونية: "كان هناك اتصالات مكثفة من قبل جهاز المنتخب الإدارى قبل تدريب منتخب مصر بتوجو لمعرفة نتيجة المسحة ولكن دون جدوى، وبعدها تدرب المنتخب بدون معرفة نتيجة المسحة.

وتابع محمد مراد: "الننى تألق فى المران وأحرز أكثر من هدف وكان بحالة فنية جيدة، بعد ذلك ظهرت النتيجة بإصابة الننى بفيروس كورونا، وسوف يعود برفقة بعثة منتخب مصر عقب مباراة توجو ولكن بشكل منعزل فى الطائرة، وسيرتدى ملابس العزل الخاصة بفيروس كورونا".

من ناحية أخرى، سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على إصابة لاعب المنتخب الوطنى وأرسنال الإنجليزى بكورونا، وقالت صحيفة ميرور: "إصابة لاعب وسط أرسنال محمد الننى بفيروس كورونا أثناء أداء واجبه فى مصر".

وأعلن اتحاد الكرة، منذ قليل إصابة محمد الننى، بفيروس كورونا، بعد إجراء مسحة للاعبى المنتخب، قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة مع توجو ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على الدفع بحمدى فتحى لاعب الأهلى فى خط الوسط بديلا عن محمد الننى الذى تأكدت إصابته بكورونا.

وبذلك يلعب حمدى فتحى فى وسط الملعب بجوار طارق حامد الذى يلعب هو الآخر بديلا لعمرو السولية المستبعد بسبب الإيقاف.

وقرر الجهاز الطبى لمنتخب مصر إجراء مسحة ثانية لنجم الفراعنة محمد الننى للتأكد من إيجابية إصابته بكورونا وتأكيد ما جاء فى المسحة الأولى من عدمه.

وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجرتها بعثة المنتخب الوطنى الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد الننى لاعب المنتخب ونادى أرسنال الإنجليزى الذى ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أى أعراض مرضية عليه.

وعلى الفور بدأ اللاعب الذى يتمتع بحالة جيدة فى تنفيذ البروتوكول الطبى الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزى للتنسيق معها.

كما قررت إدارة البعثة بعد الاطلاع على رأى الجهاز الطبى للفريق برئاسة الدكتور محمد أبو العلا إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق اجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى، حيث ستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة الننى، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من انجلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأول وقبل السفر أمس إلى توجو .