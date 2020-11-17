شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتعاقد مح مدافع الإسماعيلى 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق البنك الأهلى فى التعاقد مع محمد مجدى مدافع الإسماعيلى لمدة 3 سنوات مقبلة، فى إطار خطة إدارة الفريق الصاعد حديثًا للدورى الممتاز فى تدعيم الصفوف بعناصر لديها خبرة المشاركة فى دورى الأضواء والشهرة، حيث يطمح فريق البنك الأهلى تقديم موسم مميز، وليس التمثيل المشرف والهبوط مجددًا لدورى القسم الثانى، لاسيما وإن الفريق أبرم العديد من الصفقات التى من شأنها أن تساهم فى تكوين فريق قوى يستطيع المنافسة بقوة.

وفى وقت سابق، أعلن حمادة هاشم مدير التعاقدات بالبنك الأهلي، أن ثنائي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، السنغالي أليو بادجي والأنجولي جيرالدو، خارج حسابات النادي خلال الموسم الجديد، موضحًا خلال تصريحات تليفزيونة، أن فكرة التعاقد مع الثنائي غير مطروحة بالمرة، مشيرًا إلى إنه يتم التفاوض مع لاعبين آخرين في الفترة الحالية.

وأكد حمادة هاشم أن فكرة التعاقد مع الثنائي المخضرم محمد ناجي جدو ومحمد نجيب خلال الموسم الجديد، غير مطروحة هى الأخرى، في ظل وجود لاعبين مميزين في نفس مركزيهما.

وأوضح مدير التعاقدات بالبنك الأهلى، أن هناك مفاوضات جارية مع لاعبين بالاهلي والزمالك من اجل التعاقد معهم قبل غلق فترة الانتقالات، مشيرًا إلي أن الفريق يطمح في تحقيق نتائج جيدة خلال الموسم الجديد، حيث تمت إستعارة شادى رضوان من القلعة الحمراء، وقال اللاعب: " بشكر النادي الأهلي على موافقتهم على إعارتي لمدة موسم واحد لنادي البنك الأهلي، خطوة كنت محتاجها وخطوة مهمة في مستقبلي، إن شاء الله أكون عند حسن الظن وأقدم موسم كويس للفريق ولنفسي".