شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لم نتخذ قرارا بخصوص الزمالك وهدفنا الحفاظ على الكيانات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تتخذ أى قرارات بخصوص نادى الزمالك، بعد عمل لجان التفتيش الإدارى المكلفة بمهمة المراجعة على أكثر من ناد، وقال أشرف صبحى فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورت" مع الإعلامى أحمد شوبير: "الجهاز الفني للمحاسبات قام بالتفتيش والرقابة المالية على كل الأندية بما فيها الزمالك ولجنة واحدة فقط تم تشكيلها للتفتيش بنادي الزمالك، ووقت إنهاء الهيئة عملها سيتم الإعلان عن ذلك وندرس مع مستشاري الوزارة ما ينبغي اتخاذه بعد التفتيش الإداري في الزمالك".

وعن حقيقة صدور قرار من الوزارة بحق نادي الزمالك رد: "ما لم يصدر من وزارة الشباب والرياضة بخصوص أية مخالفات لا علاقنا لنا به وهدف الوزارة الحفاظ على الكيانات الرياضية الكبرى"، مضيفا: "لم يصدر أى قرار من وزارة الرياضة يخص نادي الزمالك حتى الآن، والقانون هو السائد ونتواصل مع كل الجهات بلا استثناء".

وواصل وزير الرياضة: "عمل اللجنة الخماسية ينتهي باعتماد اللائحة نهاية هذا الشهر وقد يمتد إلى فترة أخرى بناء على طلب الاتحاد الدولي، وهناك احترام كبير لقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويجب أن يكون هناك توافق مع القانون المصري وننتظر خطاب لتحديد موعد الانتخابات القادمة".

وأوضح الدكتور أشرف صبحى: "القانون المصري هيتعمل لمدة سنة حتى نهاية الدورة الأولمبية والأقرب أن تتم الانتخابات لمدة سنة، وبعد الدورة الأولمبية كل الهيئات الرياضية هتعمل انتخابات اندية واتحادات".