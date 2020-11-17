رسميا.. وادي دجلة يتعاقد مع صلاح أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

تعاقد نادي وادي دجلة مع صلاح أمين لاعب مصر المقاصة لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع أمين على عقود انتقاله إلى وادي دجلة في حضور حازم خيرت، رئيس جهاز الكرة.

ومن المقرر أن ينتظم صاحب الـ39 عاما في تدريبات دجلة بداية من مساء اليوم الثلاثاء.

يُذكر أن صلاح أمين كان يلعب في مصر المقاصة الموسم الماضي قادما من النجوم، ولكنه رحل عن الفريق الفيومي بالتراضي.